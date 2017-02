Psalm 23 “Genade van de Altijd Aanwezige “





Er zijn weinig psalmen die zo sterk tot mensen kan spreken als de 23ste Psalm. Bijna iedere zin is een boodschap vol troost. Het is de psalm van de praktijk, die over ieder aspect van het leven iets te zeggen heeft.





De Eeuwige, onze God, wil onze Herder zijn en dan ontvangen wij:





Een volkomen bevrediging – “ mij ontbreekt niets “





Een volmaakte rust – “ Hij doet mij neerliggen in grazige weiden “





Een volkomen lessen van onze dorst – “ Hij voert mij aan rustige wateren “





Een volmaakte genezing – “ Hij verkwikt mijn ziel “





Een volmaakte Gids – “ Hij leidt mij in het rechte spoor “





Een volmaakte bescherming – “ Ik vrees geen kwaad “





Een volmaakte Metgezel – “ Want Gij zijt bij mij “





Een vomaakte troost – “ Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij “





Een volmaakte voeding – “ Gij richt voor mij een dis aan “





Een volmaakte heiligmaking – “ Gij zalft mijn hoofd met olie “





Een volmaakte vreugde – “ Mijn beker vloeit over “





Een volmaakte verzorging – “ Heil en goedertierenheid zullen mij volgen “





Een volmaakte toekomst – “Ik zal in het huis mijn’s Heren verblijven tot in lengte van dagen”











Hebt u het opgemerkt, dat in deze psalm geen enkel hard woord valt?





De “Altijd Aanwezige“ spreekt niet over onze zonden;Hij beschuldigt ons niet,Hij laat alleen zien, wat Hij voor ons wil doen en kan zijn.





De Eeuwige God biedt ons dit allemaal aan, zonder ook maar één eis te stellen.





Dat is de genade van onze barmhartige Vader en van onze Goede Herder!