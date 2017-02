Over de horizon. (Petra). Op een andere prikker gaf Petra haar mening over geloof. Iets wat gelijk als onzin bestempeld werd. Respectloos vind ik dat! Ik moest door Petra gelijk denken aan de tekst van dit lied. Over 'mensen' en de horizon. Ik vind dit een mooi beeld van G^d.





Over de horizon.





Mensen wachten vol hoop,

Ergens over de horizon.

Mensen vragen waarom

Ergens over de horizon.





Overal om ons heen,

Heel de wereld rond

Voor alle rassen en kleuren

Kan het wonder gebeuren

Als de boodschap komt,

Mensen willen verstaan,

Ergens over de horizon.





Mensen wachten vol vuur

Ergens over de horizon.

Mensen zoeken geluk

Ergens over de horizon.





Overal klinkt een stem

Uit het verre land.

Er worden mensen gezonden

Naar zieken, gewonden,

Mey een helpend’ hand.

Mensen arm en alleen,

Ergens over de horizon.





Mensen zien naar ons uit,

Ergens over de horizon.

Mensen weten geen weg

Ergens over de horizon.





Langs moeizame tijd,

En van dag tot dag,

Zij vragen adem en gloed,

Zij vragen vreugde en moed,

Zodat het komen mag,

Mensen hebben een naam,

Ergens over de horizon.





Mensen gaan hier vandaan,

Ergens over de horizon.

Om andere wegen te gaan,

Ergens over de horizon.





Mensen gaan naar elkaar

Om een licht te zijn,

Om met hun woorden van troost

Om met hun handen vol brood

Zo goed als God te zijn.

Mensen gaan weer op reis,

Ergens over de horizon.