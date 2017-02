Moe maar dik tevreden.

Reacties Van leden

Gribou---Greet 07 feb 2017 17:34

Fijn Ria dat deze klus geklaard is , het vele stof ruimen ben je vast snel vergeten .

Nu maar genieten van het schilderwerk .

groetjes Grete

Lucia51 07 feb 2017 17:41 Mooi! Wat een gezellige kamer. Heerlijk dat het er weer op zit, genieten nu maar.

















Fietser55 07 feb 2017 17:46

Je zit er weer keurig bij en morgen ben je de drie weken stof vergeten



Joke 07 feb 2017 17:47 Ria en morgen eens lekker uitslapen en bijkomen van al die drukte die jullie samen hebben gehad.

Gr Joke

Armando 07 feb 2017 17:48 Ziet er modern,ruimtelijk en gezellig uit. Geniet er van!





Petra1951 07 feb 2017 17:52 Fijn dat het klaar is en het ziet er gezellig uit. Kun je weer lekker en je kamer zitten.

















Redone 07 feb 2017 17:55 maar het was het wel waard!!

Redone 07 feb 2017 17:55

Dat gaan we zeker doen Lucia, net boven het laatste schoongemaakt en straks lekker bankhangen















Redone 07 feb 2017 17:56

Harry, dat ben ik nu al hoor, ik voel alleen mijn spieren etc....



Redone 07 feb 2017 17:57

Ja heerlijk Joke, als we maar niet spontaan om 7 uur wakker worden, ach dan draaien we ons nog een keertje om he!!















Redone 07 feb 2017 17:58

Doen we ook Armando, even de vermoeidheid de deur uit en dan is het goed



Redone 07 feb 2017 17:59

Ja hoor Petra, ook de computerkamer was een paar dagen niet bereikbaar en dat viel tegen!!