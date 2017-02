Nog even wat winter.

Reacties Van leden

Armando 08 feb 2017 09:43 Wat een pientere Pieter!





Hehety 08 feb 2017 09:47

Pieterje is met zijn beredenatie nog niet zo heel dom. Heb een fijne dag, Bette.

Armando 08 feb 2017 09:52 Of stekeblind. Die mensen kunnen vaak niet goed lezen.





Petra1951 08 feb 2017 10:11 Ben het helemaal met Hehety eens en ze praten tegen beter weten in is mijn ervaring. En de kinderen krijgen dan ook niet altijd een goed voorbeeld van ouderen.

















Armando 08 feb 2017 10:17 Ach ja,ik denk wel eens: een ieder probeert op zijn of haar manier het beste er van te maken. Fijne dag allemaal.





Fietser55 08 feb 2017 10:25

Fijne dag Bette.

Armando 08 feb 2017 10:29 Ik kan er niets aan doen Harry. De meeste vrouwen luisteren helemaal niet.





Armando 08 feb 2017 10:32 Of de vrouwen die wel luisteren. Daar gaat het het ene oor in en het andere oor uit.

















Bette 08 feb 2017 10:59 Tsja Armando.dat was hij zeker.