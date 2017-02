Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Mijn ochtenritueel Start me up Elke dag begint bij mij hetzelfde. Als ik wakker word, haal ik brood uit de vriezer, ga de douche in en als ik dan fris en fruitig weer beneden kom is het brood ontdooit, eet een boterham en neem een kop koffie. Dan start ik de laptop op, dat duurt even want hij is eigenlijk aan vervanging toe, maar ik heb eigenlijk nooit haast dus doe ik het er nog maar mee. Het internet start op met de pagina van Nu.nl, ik kijk snel de koppen en ga dan een reeks websites af met Rolling Stones nieuws. Zeker nu er geruchten zijn dat er deze zomer een Europese toernee komt, nemen de zenuwen al weer toe, wanneer komen ze ?, waar komen ze ?, waar wil ik ze dit keer zien ?hoe kom ik aan een kaartje ?





En zo gaat het iedere dag, maar mochten de geruchten waar zijn, het gaat er wel op lijken zo langzamerhand, komt er een ochtend dat ik heel zenuwachtig en heel vroeg achter de laptop zit om ergens kaartjes te bemachtigen.







Door Fietser55 Toegevoegd op 08 feb 2017 om 09:59



Fietser55 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Petra1951 08 feb 2017 10:04 Je hebt iets om naar uit te kijken en dat is al heel mooi. Mooie band.





Armando 08 feb 2017 10:23 Ik ga altijd eerst plassen maar dit terzijde. Daarna het koffiezetapparaat aan zetten en de laptop opstarten. Trouwens ik heb nog wel een Apple Imac voor je te koop. Een desktop. En de laatste Stones Blue @ Lonesome is een verademing in hun pakweg de laatste 20 jaar. Een studio album.

















Fietser55 08 feb 2017 10:36

Blue and lonesome is inderdaad een waanzinnige cd.

Maar je doet net of de vorige cd's niet goed zouden zijn, afgelopen 20 jaar was er maar 1 studio album: A bigger bang en die was ook goed

Bedankt voor de tip Maar ik koop nooit tweedehands, ik hoef geen oude troep van een ander.Blue and lonesome is inderdaad een waanzinnige cd.Maar je doet net of de vorige cd's niet goed zouden zijn, afgelopen 20 jaar was er maar 1 studio album: A bigger bang en die was ook goed



Armando 08 feb 2017 10:52 Nou nou Harry wat vriendelijker mag ook. Ouwe troep. Dat verkoop ik niet. Een prima functionerende Imac desktop uit 2016!!!!!

Maar goed wat je wilt.

Ik ken alleen de oude stones tot hooguit 1975 en deze laatste dus. Die valt voor mij daar onder. Ongepolijst en geen trucjes en kunstjes.