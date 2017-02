Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Gehoord Iemand vertelde me ooit, dat haar man aan tafel zei:daar komt dat oud wijf ook weer aan. Toen die vrouw binnen kwam zei het kind: papa zegd dat jij een oud wijf bent. Dus hij stond goed voor gek. moeder zei nee hoor dat zei Papa niet, waarop papa zei dat hij dat wel had gezegt, maar er verder niets mee bedoelde.

Ik dach nee, nee dat zal wel niet en dacht er zo mijn eigen van.



Door Petra1951 Toegevoegd op 08 feb 2017 om 10:17



Hehety 08 feb 2017 10:25 Er komt een dag dat die vader aangesproken gaat worden met;'Hee opa', of; 'Hee ouwe' en dan piept opeens anders. Heb een fijne dag.





Fietser55 08 feb 2017 10:27

Ja je kan je soms wel eens schamen als de kinderen zeggen wat ze gehoordhebben.















Armando 08 feb 2017 10:27 Of ouwe lul. Dat is pas echt erg. Nu wordt er al vaker Mijnheer tegen mij gezegd dan zon 5 jaar geleden. En ik ben pas 62!