Een hele goedemorgen. Het kan nog een beetje laat maar dat was ook de bedoeling, straks even wat lekkers maken voor de "kaarters"die komen vanmiddag, we rikken iedere week met kennissen, wel om een paar centen en dat doen we in een pot.





En dan is de dag weer een groot gedeelte om, fijne dag allemaal!









Door Redone Toegevoegd op 08 feb 2017 om 11:25



Reacties Van leden

Fietser55 08 feb 2017 11:28 Rikken heb ik in militaire dienst vaak gedaan.

Niet vals spelen hè ?

Een heel fijne dag.





Redone 08 feb 2017 11:34

Leuk spel he, alleen misere vind ik moeilijk, dan ga ik vaak het schip in, bedankt jij ook een fijne dag!!















Briesje 08 feb 2017 11:38

Prachtig die blauwe anemonen, ik ben er dol op!

Veel plezier vanmiddag in jullie super gezellige kamer!

Prachtig die blauwe anemonen, ik ben er dol op!

Veel plezier vanmiddag in jullie super gezellige kamer!



Joke 08 feb 2017 11:57 Wat een mooie foto heb je erbij gezet Ria en van Rikken nog nooit gehoord

maak er maar een gezellige middag van.



Gr Joke

















Redone 08 feb 2017 12:05

Bedankt!!

Hoi Briesje, ja ik vind ze ook zo mooi en samen met de tulpen staan ze nu al ruim een week, ik zal er een foto bij doen alleen van de anemoon



Redone 08 feb 2017 12:07

Hoi Joke, rikken is een kaartspel, het is lastig om uit te leggen, het lijkt ietsje op klaverjassen, en meer van dit soort spelen















Bette 08 feb 2017 12:14

Veel geluk bij het spel.

Schitterend dat blauw van de anemonen en wat staan de tulpen lang.Ik kreeg van iemand een bos witte tulpen met paarse seringen,ook té'mooi.Veel geluk bij het spel.



Redone 08 feb 2017 12:21 ze staan nu 9 dagen en de anemonen zijn helemaal uit, maar ze waren ook in knop toen ik ze kocht, scheelt natuurlijk, bedankt he!!

Hoi Bette, ik zal geen reclame maken, maar ze komen van de Jumboze staan nu 9 dagen en de anemonen zijn helemaal uit, maar ze waren ook in knop toen ik ze kocht, scheelt natuurlijk, bedankt he!!















Briesje 08 feb 2017 12:26

Daar doe je mij een enorm plezier mee, dank je wel!

Oh wat lief van je Redone.Daar doe je mij een enorm plezier mee, dank je wel!