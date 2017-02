Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Vogeltellers gezocht Rekenen doe je meestal op school, maar komende zaterdag en zondag mag je ook thuis gaan tellen. Vogeltjes tellen, om precies te zijn. Op 28 en 29 januari wordt namelijk de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland gehouden.





Zoveel mogelijk mensen maken in het laatste weekend van januari lijstjes van vogels die in tuinen en rond balkons rondvliegen. Meedoen is heel makkelijk: noteer een half uur lang alle vogels bij jou en geef het resultaat door ophttp://www.tuinvogeltelling.nl"> www.tuinvogeltelling.nl.





Het is niet nodig om alle vogels supergoed te kennen. Op de site van de tuinvogeltelling staat heel veel informatie over tuinvogels. Je kunt er zelfs horen hoe ze klinken.





Het is slim om de vogels van tevoren alvast naar je tuin te lokken. Begin daarom een paar dagen vr de telling op een vaste plek met voeren. ’s Ochtends hebben vogels de meeste honger en zijn ze het actiefst. Het beste moment om te voeren n te tellen dus.





Nationale Tuinvogeltelling 2017 De Nationale Tuinvogeltelling 2017 vindt plaats op 28 en 29 januari. Op vrijdag 27 januari kunnen scholen, kinderboerderijen en andere groepen hun Tuinvogeltelling insturen.

http://www.tuinvogeltelling.nl







Door Levendwater Toegevoegd op 08 feb 2017 om 16:30



Bette 08 feb 2017 16:35 Wat een mooie foto en nee,hier zie ik niet zoveel vogels,wel veel waterdieren en in het voorjaar hoor ik wel weer de merels fluiten,ook leuk.





Johan259 08 feb 2017 16:42

Ik moet zeggen , u bent er wel een beetje laat mee















Briesje 08 feb 2017 16:51

Levendwater, bent je misschien vergeten een kalenderblaadje af te scheuren?



Armando 08 feb 2017 16:54 Iedereen moet doen waar hij zin in heeft ,wat nuttig is of wat leuk is. Dus ook vogels tellen. Voor mij lijkt het me niks.

Ik geef ze wel af en toe wat brood daar het ook moeilijk vindbaar is voor ze in deze winterse periode.

Op mijn balkon hoef ik maar 2 strooi bewegingen te maken met wat brood en er komen er zon stuk of acht aanvliegen. Een mooi gezicht. Soms wat gekibbel onderling bij het brood oppikken en het lijkt of ze me even aankijken bij het wegvliegen en een knipoog geven en wilen zeggen. Bedankt. Het lijken me duiven. Ik noem ze de vrije vogels.