Geen stampot, écht niet! Ken je dat, alles lijkt gelijk op te raken in de koelkast e.d. Geen puf om naar de winkel te gaan dus 1 grote aardappel geraspt, halve ui en stuk rode paprika fijn gesneden en (oh jee, olie op!) dus gebakken in margarine, daarna 1 opgeklopt ei er door heen geroerd en een soort tortilla gebakken. In de kast stond nog een blik kikkererwten, opgewarmd en dat was mijn avondeten vandaag. Smaakte niet slecht, maar tortilla in margarine, nou nee. Teveel gewend aan Spaanse keuken denk ik





Morgen dus naar de supermarkt.