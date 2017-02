Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Goes (puzzel) Vandaag een puzzel van Goes, want daar zijn ook best mooie plekjes te vinden.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=H6WOU7E1









Door Fietser55 Toegevoegd op 09 feb 2017 om 10:07



Bette 09 feb 2017 10:25 Ja, Goes is ook erg leuk. Het haventje,maar ook de markt en al die leuke winkelstraten,daar ben je niet zo snel uit gekeken.





Bootsman 09 feb 2017 10:36 Zeker een leuke plaats, in Goes !! het haventje trekt altijd bij mij,..!!

















Jdonders 09 feb 2017 11:03 Mijn dierbare Goes, wat heb ik hier vaak gelopen!

Heerlijk er plaatjes van te zien, het heimwee blijft.

Dank je wel Harry, als je er nog meer hebt... graag !





Joke 09 feb 2017 11:13 plaats om te winkelen om foto,s te maken

en leuk om op het plein bij de markt op een terras zitten met mooi weer

en je kan er heel lekker eten en water rond Goes blijft zo mooi

geef rust in de mens

