Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Drie dagen smullen van Balinese eetcultuur in het Rijksmuseum Op 21, 22 en 23 april zijn de chefs Eelke Plasmeijer en Ray Adriansyah, oprichters van restaurant 'Locavore' op Bali, te gast bij RIJKS®, het restaurant van het Rijksmuseum. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat 'Locavore' over lokaal eten. Van rauwe Balinese abalone tot Sumbawa oesters. Samen met executive chef Joris Bijdendijk wordt een speciaal lunch- en dinermenu gecreëerd en geserveerd tijdens het driedaagse evenement: RIJKS® x LOCAVORE.

Bij de foto: Bali Locavore, Ali, Ray en Eelke.

http://www.rijksrestaurant.nl/





RIJKS® - het restaurant van het Rijksmuseum - Amsterdam In RIJKS® zetten we de lijn van het Rijksmuseum voort: kwaliteit, authenticiteit, uniciteit, vertaald naar de keuken, de chefs, het interieur en de locatie. RIJKS® is het Rijksmuseum op je bord. Naast RIJKS® beschikt het Rijksmuseum ook over een cafe (met lunchkaart), drie espressobars in het Rijksmuseum en één espressobar in de tuin.

http://www.rijksrestaurant.nl/







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 09 feb 2017 om 11:39



MarianVisservanKlaarwater toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.