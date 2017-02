Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Koorbiënnale Haarlem werft amateurkoren voor populaire Hofjesconcerten Op zaterdagmiddag 1 juli zijn diverse koren en vocale ensembles weer welkom bij de befaamde Hofjesconcerten. In een groot aantal hofjes geven amateurensembles uiteenlopende concerten. Veel muziekgenres komen aan bod. Van werken van buiten de grenzen van Europa tot en met romantische liederen, van eigentijdse popsongs tot en met middeleeuwse gezangen. Deelname en toegang tot de Hofjesconcerten zijn gratis.





De concerten vinden plaats op zaterdagmiddag 1 juli a.s. Elk ensemble zingt ca. 25 minuten. Koren en ensembles kunnen zich voor de Hofjesconcerten tot uiterlijk 1 maart inschrijven via http://www.koorbiennale.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://www.koorbiennale.nl/&source=gmail&ust=1486724337581000&usg=AFQjCNEq3BqJubKRbIOm7npAqAxuAx3h1w">www.koorbiennale.nl. Vanwege het succes van de Hofjesconcerten en het aantal aanmeldingen dat nu al binnen is, verwacht de KoorbiŽnnale veel reacties. Vandaar dat er een lichte selectie is aan de hand van YouTube-filmpjes en/of ander filmmateriaal.





Foto: Onno van Ammeijde





Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 09 feb 2017 om 12:06



Benneke 09 feb 2017 12:09 Een leuk initiatief. Er zijn hofjes genoeg in Haarlem, waardoor er veel koren me kunnen doen.





Bette 09 feb 2017 12:20

Dus iedereen kan zijn hart ophalen bij het horen van zoveel verschillende koren,wat een leuk idee Marian.