In 2018 brengt de stad Antwerpen hulde aan Peter Paul Rubens en zijn barokke, culturele nalatenschap. Met een barokjaar brengt de stad Antwerpen samen met heel wat culturele partners de historische barok in contact met hedendaagse grootmeesters. Dat moet leiden tot nieuwe creaties, maar belooft ook verrassende inzichten over de rol van kunst in een snel veranderende wereld. Sluitstuk van het festival is de bouw van een nieuw Rubens Experience Center. De stad Antwerpen trekt voor zowel het culturele evenementenjaar, de nieuwe infrastructuur als de promotie van het Barokjaar een bedrag van 6,2 miljoen euro uit. Toerisme Vlaanderen investeert een totaal van 5,7 miljoen euro.





Antwerpen viert Rubens in Barokjaar 2018 Antwerpen eert in 2018 zijn beroemdste inwoner met een cultureel stadsfestival

