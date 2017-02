Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Dubbel pech Vanavond eten we voor de verandering weer pasta. Ik dacht laat ik een eitje koken voor in de sla. Helaas liet ik een ei, toen ik het uit de doos haalde, op de grond vallen. Na de rotzooi opgeruimd te hebben nieuwe eieren in de koker, water erbij en stekker in het stopcontact. Na een kwartier dacht ik zijn die eieren nog niet klaar ? Maar helaas er was helemaal niets gebeurd, eierkoker defect ! Toen de eieren maar in een pannetje gekookt.









Briesje 09 feb 2017 12:50 Ik zie het helemaal voor mij, vind je het erg dat ik er erg om moet lachen?

Armando 09 feb 2017 12:50 Het breekt je dag moet maar denken i.p.v. je eitje.

















Gewoon in een pannetje met water koken en ieven in koud water laten schrikken is het meest handige, is mijn ervaring.

Gewoon in een pannetje met water koken en ieven in koud water laten schrikken is het meest handige, is mijn ervaring.

Zit er toevallig niet een aan/uit-knopje op met tijdschakelaar? Het zou kunnen dat je dat ook nog moet instellen.



Marije 09 feb 2017 13:17

(en was in de wolken) door wat er gisteren is gebeurd.

Geeft niks hoor ik snap dat

best!

Dat komt ervan. Je liep natuurlijk nog steeds naast je schoenen(en was in de wolken) door wat er gisteren is gebeurd.Geeft niks hoorik snap datbest!















Redone 09 feb 2017 13:19

Ik kook ze altijd in een pannetje, wel zo makkelijk, en laten vallen, tja, dat doen we allemaal



Charissa46 09 feb 2017 13:24 geloof dat ik nog nooit een ei heb laten vallen... maar wat niet is kan nog komen ....

geloof dat ik nog nooit een ei heb laten vallen... maar wat niet is kan nog komen ....

Pannetje wel zo handig ..... Ik wil binding met die dingen blijven houden ....















Fietser55 09 feb 2017 13:24

In het pannetje is het gelukt hoor, maar ga toch een nieuwe eierkoker kopen, vind ik toch handiger.

Marije: ik liep naast mijn slippers

Ja lachen jullie me maar uitIn het pannetje is het gelukt hoor, maar ga toch een nieuwe eierkoker kopen, vind ik toch handiger.Marije: ik liep naast mijn slippers



Bette 09 feb 2017 13:38 gelukkig heb je het toch voor elkaar gekregen.

Dat is allemaal niet leuk,die eierpechgelukkig heb je het toch voor elkaar gekregen.