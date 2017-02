Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Oostenrijk Magazine: alles over de Weense danstraditie Zaterdag 11 februari vindt in Hotel Huis ter Duin te Noordwijk het jaarlijkse Wiener Ball plaats. Inspelende staat het Oostenrijk Magazine boordevol informatie over de Weense danstraditie. http://www.oostenrijkmagazine.nl/cultuur/altijd-bal/

Altijd bal Wenen is ís werelds dansmetropool. Al is de traditie al eeuwenoud, het unieke Weense balgevoel is nog onverminderd sterk.

http://www.oostenrijkmagazine.nl/cultuur/altijd-bal/







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 09 feb 2017 om 14:26



Armando 09 feb 2017 14:50 Komt daar misschien ook nog wat van op tv? Het zou mooi zijn. Laatst zag ik met kerst de speelfilm met keizerin Slissi uit Oostenrijk. Prachtig. Ik zou zo terug in die tijd willen.