Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













WARME TRUI. Het is een uitgelezen dag voor een extra warme trui,het is berekoud buiten.

De thermostaat een streepje lager en zo inderdaad maar proberen wat energie te besparen.Dat moet wel lukken. Ik zag dat ze in India een warme deken aan het breien waren voor de olifanten die het koud hebben,dát lijkt me niet echt nodig.Fijne dag gewenst. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 10 feb 2017 om 08:57



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 10 feb 2017 09:04

Of de olifanten een warme deken nodig hebben, laat ik in het midden, maar de intentie is goed.

Heb een fijne dag.

Goedemorgen, Bette. De warme trui is aan. De verwarming blijft aan.Of de olifanten een warme deken nodig hebben, laat ik in het midden, maar de intentie is goed.Heb een fijne dag.



Bette 10 feb 2017 09:07 O ja,natuurlijk blijft de verwarming aan Hehety,alleen ietsje lager dan normaal. Nou zit ik op een hoek met veel ramen,dus ik heb geen bescherming van buurtjes,maar een graadje minder moet wel lukken.

Bette.

















Armando 10 feb 2017 09:15 Fietser kwam gisteren al met een extra warme trui. Ik ben benieuwd of hij al aan het breien begonnen is. Ik heb anders hier nog wel leuke patronen met lammetjes liggen.

En misschien kunnen we Trump schrijven dat hij koek koek is om de bestaande klimaatverdragen op te gaan zeggen. Een fijne dag Bette,kleed je goed aan als je naar buiten gaat en denk aan de vogels.





Hehety 10 feb 2017 09:27

Bettie, voor een van mijn kwaaltjes heb ik écht warmte nodig. Koude posttraumatische dystrofie Ik heb zonnepanelen en in een jaar tijd wekken die meer op dan ik zelf verbruik. Dat bespaart enorm veel uitstoot van CO2. Bij mij, woon ook op een hoekhuis met aan drie kanten ramen, blijft hij keurig op de juiste temperatuur staan.















Bette 10 feb 2017 09:29

Trump heeft wel meer extreem vreemde ideetjes,we doen er niets aan en wachten het maar af Armando.

Nou,zo,n lekkere gebreide trui is niet te versmaden,is Harry er al aan begonnen,dat wist ik niet.Trump heeft wel meer extreem vreemde ideetjes,we doen er niets aan en wachten het maar af Armando.



Bette 10 feb 2017 09:37 Dat is mooi Hehety,die zonnepanelen en fijn dat je voor je kwaal die constante warmte kunt aanhouden,dat is dan ook wel nodig natuurlijk.

















Armando 10 feb 2017 09:42 Ja, ik hoop dat we-europa dus_ een beetje adequaat en consequent met Trump kunnen omgaan.

Hij blijkt een narcist te zijn. Uitsluitend met zichzelf bezig.

Ik sluit mij aan bij He hety: ik heb de cv nodig voor mijn kouwelijkheid(spieren en hart- en bloedvaten).

Ik denk dat Harry druk bezig is met breien. Ik hoop maar dat hij niet met de pennen en de wol in de knoop raakt. Ik heb hem hier ook nog niet gezien.