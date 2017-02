Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Een uur langer gedroomd Ik ben vandaag maar een uurtje langer in bed gebleven, dan bespaar ik nog veel meer energie. En nu een trui aan en koffie. Ik droom al langer bijna iedere nacht, waarover weet ik vaak niet als ik wakker word, maar nu droomde ik over vrienden die we lang niet hebben gezien. Dus ga ik ze dadelijk maar eens opbellen.





Een hele fijne dag allemaal.







Door Fietser55 Toegevoegd op 10 feb 2017 om 10:17



Fietser55 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Armando 10 feb 2017 10:31 Ik en Betty hadden het over stemmen,Trump en truien. Lees ons maar eens.

En ben je al begonnen met breinen? en wordt het er een met een leuk en fris motief?





Redone 10 feb 2017 10:31

Ik droom ook altijd, vaak na dat ik een keer wakker ben geweest, ik kan ze ook meestal wel onthouden helaas, de verwarming staat hier nooit aan voor een uur of 11 en dan ook maar op 18 graden en tegen de avond op 20, en dan bespaar ik genoeg vind ik!















Jdonders 10 feb 2017 10:53

Lekker zwijmelliedje. Heb er in mijn eentje op staan dansen.



Fietser55 10 feb 2017 10:53

Over politiek "praten" doe ik hier niet mee, nergens overigens politiek en religie leiden alleen maar ellenlange discussies en leiden nergens toe.



Redone je bent goed bezig

Ik denk niet dat ik vanavond ook eerder naar bed ga.

Armando ik kan niet breien, mijn oma breide die vroeger voor ons, maar die kriebelden vreselijk, geef mij maar een fleece trui uit een winkel.Over politiek "praten" doe ik hier niet mee, nergens overigens politiek en religie leiden alleen maar ellenlange discussies en leiden nergens toe.Redone je bent goed bezigIk denk niet dat ik vanavond ook eerder naar bed ga.