Hehety 10 feb 2017 11:03 m ik er ook.

Via een omweg kom ik er ook.



Redone 10 feb 2017 11:05

Ja ik heb hem aangeklikt en dan moet ik puzzelen, en daar heb ik een hekel aan, dus.... fijn weekend















Hehety 10 feb 2017 11:07

Je moet niks Redone. Een foto staat er nu onder reacties.



Redone 10 feb 2017 11:09

Hij is leuk!!!!! Dank je wel!!!!















Redone 10 feb 2017 11:25

Ik heb er nog één voor je!



Fietser55 10 feb 2017 11:27

Na bijna 11 minuten eindelijk een warme hand















Hehety 10 feb 2017 11:29

Redone, die handschoen van jou lijkt wel een richtingaanwijzer.



Hehety 10 feb 2017 11:29

Harry, niet slecht gedaan. Toentertijd deed ik er 8:40 min over.