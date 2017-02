Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Je bent niet hip Toen Patricia bekender was door het zingen





Ze woonde bij ons in de buurt in Rotterdam West en is bijna net zo oud als mijn oudste zus. Maar die kan niet zingen en doet ook nooit rare dingen (Dat rijmt ook nog)







Door Fietser55 Toegevoegd op 10 feb 2017 om 12:15



Redone 10 feb 2017 12:23

En dan al die heisa in de media, er zijn wel belangrijker dingen dan "La Paay"

Ik ben absoluut geen fan van haar, integendeel, maar wat er nu gebeurt vind ik wel erg, dan kun je natuurlijk zeggen zorg dan dat het niet op een filmpje staat, maar het is niet bekend of ze daar toestemming voor heeft gegeven.En dan al die heisa in de media, er zijn wel belangrijker dingen dan "La Paay"



Fietser55 10 feb 2017 12:27 Mee eens Redone en ik geloof dat ze het niet zo erg vindt al die publiciteit.

Maar dit is toch wel een leuk liedje uit de tijd dat er op tv nog wel eens een programma was waar Willeke Alberti, Trea Dobbs, Rob de Nijs, Johnny Lion, Patricia Paay en anderen zongen.

















Jonna 10 feb 2017 12:48

Ja er waren toen veel meer muziekprogramma's op tv, op volle toeren e.d. mooier dan nu met al dat geweld in de films en die stomme reclames!

Bekend en leuk liedje vaak gehoord destijds, eigenlijk had Patricia beter bij het zingen kunnen blijvenJa er waren toen veel meer muziekprogramma's op tv, op volle toeren e.d. mooier dan nu met al dat geweld in de films en die stomme reclames!



Bette 10 feb 2017 12:51

T Lijkt me wijs om geen foto s te maken van situaties die compromitterend zijn,dat is dus kennelijk wel gebeurd en ja..dan zijn de rapen gaar natuurlijk.