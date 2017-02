Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





OPROEP: RESPONDENTEN voor "Baanontwerp voor oudere medewerkers om langer door te werken" Naast mijn werk doe ik een promotie aan de Open Universiteit. Ik zoek respondenten voor mijn onderzoek dat zich richt op hoe oudere medewerkers hun huidige baan ervaren, hun bereidheid om te blijven werken, en welke elementen in hun baan zouden kunnen bijdragen aan het langer doorwerken.



Bent u 55 jaar of ouder, werkzaam in een baan en wilt u aan mijn onderzoek meedoen, klik dan op onderstaande link.

Alvast hartelijk bedankt!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3EDYhYmuiB8s1Z6zk2vJj9Th7OU9Q2za7jOknx7M6ZHDXw/viewform?c=0&w=1







Door HiskedenBoer Toegevoegd op 10 feb 2017 om 16:22



