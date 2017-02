Reacties Van leden

Petra1951 10 feb 2017 22:58

Ja Lucia51 ik vind het ook gezellig, dat ze prikkers plaatsen en reageren op andere prikkers.



Lucia51 10 feb 2017 23:10

Petra, ik kom op het forum en op de prikkers, het kan dus beide















Ron-de-Noor 10 feb 2017 23:24

Zal ik me even voorstellen dan .....