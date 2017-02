Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Romantisch. Ja,dat is het wel,dat mooie witte laagje sneeuw,s morgens nog zonder voet-sporen. Maar kijk uit dat je niet onderuit gaat.-----Verder ging Lotje voor t eerst naar een museum met Mam en waagde het met haar vinger langs een schilderij te gaan. Moeder boos,maar Lotje zei"'Mam,het was al lang droog hoor"" Kinderlogica.Mooie dag gewenst.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 11 feb 2017 om 09:27



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 11 feb 2017 09:44



Lotje:



Doet me denken aan het versje:



Leentje leerde Lotje lopen,

Langs de lange Lindelaan.

En toen Lotje goed kon lopen,

Is zij weer naar huis gegaan.



Over museum gesproken, vandaag wordt de expositie Mad About Surrealism in museum Boijmans in Rotterdam geopend. Schilderijen van o.a. Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró zijn er te zien.

Mijn eerste bezoek aan Boijmans was toen ik 15 was, we gingen met de klas naar de expositie van Salvador Dali. Dat heeft toen grote indruk op me gemaakt en vind de werken van Dali nog altijd fascinerend. Ik ga dan ook zeker komende week naar de tentoonstelling.

Inderdaad mooi de sneeuw al ligt er hier wel heel weinig.Lotje:Doet me denken aan het versje:Leentje leerde Lotje lopen,Langs de lange Lindelaan.En toen Lotje goed kon lopen,Is zij weer naar huis gegaan.Over museum gesproken, vandaag wordt de expositie Mad About Surrealism in museum Boijmans in Rotterdam geopend. Schilderijen van o.a. Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró zijn er te zien.Mijn eerste bezoek aan Boijmans was toen ik 15 was, we gingen met de klas naar de expositie van Salvador Dali. Dat heeft toen grote indruk op me gemaakt en vind de werken van Dali nog altijd fascinerend. Ik ga dan ook zeker komende week naar de tentoonstelling.



Bette 11 feb 2017 09:59 Hier ligt ook niet echt veel Harry,maar als je dan zo,n gaaf laagje ziet is het wel mooi he,alhoewel ik hoorde dat er gister heel wat ongelukken gebeurd zijn,toch niet voldoende voorbereid. Heb een mooie dag. Bette.

















Bette 11 feb 2017 10:07 Sorry Harry,ik las dat laatste stukje over Boymans later pas.Ja,dat lijkt me ook wel wat,ik heb al heel wat musea bezocht,hou er heel erg van,maar het is best vermoeiend als je niet best loopt,maar goed,er zijn banken,dus dat zal wel lukken.

Ik heb laatst ook die schitterende fototentoonstelling van Frits Lanting gezien,ook werkelijk te mooi,prachtig.