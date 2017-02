Reacties Van leden

Fietser55 11 feb 2017 11:34

Zitten wij ook weer een jaar aan jou vast



Charlotte. 11 feb 2017 11:35

Fietser ... leuke woordspeling ...















Armando 11 feb 2017 11:38 Ik zie die reclame niet eens. Alleen maar jullie. Rustige,aardige en warme mensen.





Hehety 11 feb 2017 11:38

Voor de 21.50 euro scheelt het een hoop reclame en we steunen een goed doel, zullen we maar zeggen.

Dat vinden wij erg! Dat we weer een jaar miet jou opgescheept zitten.















Bette 11 feb 2017 11:39

Geniet van de dag.

Bette.

Ja,je wordt vergeven van de reclame als je niet tijdig betaalt.Nou betaal ik nog met een betaalkaart en dat duurt kennelijk nogal lang voor dat ze dat daar door hebben,dan krijg je nog geruime tijd reclame en aanmaningen,nou ja,het is nu ook in orde.Geniet van de dag.Bette.



Redone 11 feb 2017 11:43

Tja, Harry, en ik heb het al 11 jaar volgehouden, dus.....















Redone 11 feb 2017 11:44

Ja Charlotte 1-0 he!!



Armando 11 feb 2017 11:45 Als de meerderheid hier "last" van de reclame heeft,kan deze toch wel afgeschaft worden zonder een paar tientjes lidmaatschap te vragen?

















Redone 11 feb 2017 11:46

Armando dat zou me ook niet zo boeien, maar mijn weblog met alle foto's neemt gewoon veel ruimte in en 50+ steunen is ook prima!



Redone 11 feb 2017 11:46

Ik ben het weer eens helemaal met jou een Hehety















Redone 11 feb 2017 11:47

Dat zou kunnen Bette dat het zo dan wat langer duurt, maar ja, jij ook een fijne dag