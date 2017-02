Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Als alleenstaande vrouw van 60 jaar overwinteren in benidorm graag wilde ik reacties hebben hoe het is om als alleenstaande vrouw te overwinteren in benidorm.

Ik wil voor de gezelligheid daar naar toe, niet voor een relatie, die heb ik net achter de rug, maar om vriendschappen te krijgen met andere mensen.



Ik heb ook een teckeltje van 14 jaar oud die ik wil meenemen.









Door Wendy1956 Toegevoegd op 11 feb 2017 om 12:12



Fietser55 11 feb 2017 12:28

Ik ben getrouwd anders had ik graag met je mee gegaan Wendy.