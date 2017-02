Sneeuw, vorst en vuur Het was een koude ochtend op het Otterloze Zand. Rond het vuur konden we ons gelukkig wel warmen. In het verre veld waren de mensen bezig nieuwe slachtoffers voor het vuur om te knippen en te zagen. Op het eind van het werk wordt er altijd een diep gat gegraven om de hete as en de onverbrande stammen in te doen. Zand erover en we kunnen weer naar huis.