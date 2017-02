Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Aan het struinen door de natuur.









Door Herald62 Toegevoegd op 11 feb 2017 om 15:21



Herald62 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 11 feb 2017 15:24 Wat een mooi beestje. Hij ziet er naar uit dat ie t koud heeft,of hebben vogels geen kou??





Herald62 11 feb 2017 15:28 Goede isolerende laag hoor die veren ze kunnen wel tegen deze kou hoor lichaams temp van een vogel is volgens mij ook veel hoger dan de mens ...van een kip is die 45 graden.....180 graden in de gril ..haha.

















Bette 11 feb 2017 15:31

Ach,daar moet je toch niet aan denken als je zo,n lief kipje ziet scharrelen,maar ja,aan de andere kant....toch ook wel erg lekker



Fietser55 11 feb 2017 15:47 Hier ook veel roodborstjes, zijn brutaal eten bijna uit je hand.



Wij hebben ook kippen gehad, maar ze zelf nooit gegeten.

Slacht jij ze Herald ?

















Herald62 11 feb 2017 15:50 Nee natuurlijk slacht ik ze niet zijn mijn maatjes en super tam ze staan me elke dag op te wachten als ik thuis kom van mjn werk .ik wil ze een mooi en lang leven geven .ze scharellen lekker los door de tuin.





Fietser55 11 feb 2017 15:53



Heb je geen last van roofdieren ? Onze laatste kippen zijn door een bunzing doodgebeten, geen prettig gezicht

Kon toch ? Mijn buurman houdt kippen en konijnen voor de slacht. Ik zou er zelf ook niet aan moeten denken.Heb je geen last van roofdieren ? Onze laatste kippen zijn door een bunzing doodgebeten, geen prettig gezicht















Herald62 11 feb 2017 15:56 Er cirkelen wel af en toe buizerds boven de wijk maar heb een grote nep haan in de tuin dat schrikt ze misschien een beetje af en mijn kat binky waakt over mijn kippen





Fietser55 11 feb 2017 16:00 De nep haan hebben ze volgens mij snel door, maar Binky zal er wel voor zorgen dat de kippen niets gebeurd. Zijn ze ondanks de kou inmiddels goed aan de leg ?

















Herald62 11 feb 2017 16:03 Ja ze leggen nu goed heb elke dag nu 2 eieren





Fietser55 11 feb 2017 16:05 Je hebt vier kippen toch ? Leggen ze niet allemaal elke dag ?