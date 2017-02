Katten en sneeuw. Twee katten maar wat een verschil van benadering van de witte wereld achter. Iggy kon niet genoeg krijgen van de sneeuw. En ging in de aanval op zijn eigen pootafdrukken in de sneeuw. Maakte af en toe een flinke schuivert op zijn buik. Tilde dan zijn linker voorpootje even op, daarna rechter voorpootje omhoog en genieten maar. Jur probeerde de sneeuw te omzeilen door alleen op sneeuwvrije plekken zijn poten neer te zetten en was al vrij snel weer naar binnen. Ik heb van hem dan ook geen foto kunnen maken. Van Iggy dus wel.