Arnemuiden (puzzel) Iedereen kent natuurlijk het liedje "de klok van Arnemuiden"





Voor de Ned. Hervormde kerk staat dit beeld van een vissersvouw.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=3UEADU1I













Door Fietser55 Toegevoegd op 12 feb 2017 om 10:34



Armando 12 feb 2017 10:37 Ligt er bij jou ook sneeuw? Ik ben een rondje aan het maken.





Hehety 12 feb 2017 11:03

Hier geen sneeuw. Wel een waterig zonnetje.

Even een huishoudelijke tip voor je. Onder de jigidi-puzzelmakers. Maak je puzzels niet te groot. Ze gaan nu al naar de honder stukjes en dat wordt voor veel van je fans, teveel van het goede.

Om de ouzzel zichtbaar te krijgen even het blikje boven aantikken.



The puzzle will be available for everyone on jigidi.com



Mijn tijd was. 13:23 min

Jdonders 12 feb 2017 11:07 Ze zal het wel koud hebben met die blote armen.





Fietser55 12 feb 2017 11:09 Hier geen sneeuw. Bedankt voor de tip Hehety, maar het is zondag dus heeft iedereen veel tijd om een puzzel te maken en de puzzel mag best wel eens lastig zijn.

Mijn tijd was 19 min.

















Fietser55 12 feb 2017 11:11

De foto is gemaakt op 9 maart 2014, wat was het toen mooi weer.

Armando 12 feb 2017 11:14 Gran Canaria in oktober lang geleden als je tenminste mij bedoeld Donders?