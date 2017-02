Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Haas Ik was zo'n 30 jaar geleden op een toneelavond en daar was ook een verloting bij. Ook ik viel in de prijzen en de voorzitter zei, dat er een lekkere haas in zat. Helaas,bleek dat ik hem eerst moest slachten en dat ging ik dus niet doen. Hou ook niet zo van wild vlees. Heb hem weggegeven en kreeg er later een diepvrieskip voor terug. wat is jullie gekste ding die je hebt gewonnen?



Door Petra1951 Toegevoegd op 12 feb 2017 om 12:11



Reacties Van leden

Fietser55 12 feb 2017 12:14 )

Ik heb nog nooit gekke dingen gewonnen (ook geen fijne mooie dingen of geldprijzen helaas



Briesje 12 feb 2017 12:41 Met slagzinnen maken heb ik behoorlijk veel prijzen gewonnen, maar tegenwoordig zie je het bijna niet meer.

Ik heb boeken gewonnen, wijn, een theedoos met theezakjes, een tuinstoel, enz, eigenlijk teveel om op te noemen.

Maar het mooiste was een metalen raceauto op schaal gemaakt .

Het logo van de sponsor stond er op , een zwarte auto met in gouden letters Warsteiner een Duits biermerk.

De hoofdprijs was een dag als VIP op het racecircuit in Duitsland.

Maar mijn man vond de auto ook erg mooi, als verrassing had ik ingestuurd onder zijn naam in geval dat.....

Helaas.



Is dit stukje te lang voor een prikker of mag dit wel Petra?

















Ofsen 12 feb 2017 12:48

Bij een vrienden bijeenkomst georganiseerd door 50 plus wonnen wij een set mesjes. op een rondreis 2 kippen, nou die hebben wij maar aan plaatselijke arme mensen gegeven want die konden we tocht niet met het vliegtuig meenemen



Petra1951 12 feb 2017 13:07 Briesje, je mag het volgens mij zo lang maken als je zelf wilt. Wat een leuke verrassing voor je man. Maar mijn man had die racecircuit genomen, dat had hij prachtig gevonden.

















Petra1951 12 feb 2017 13:14 Ofsen wat goed dat je ze weg gaf,maar kippen zijn natuurlijk heel belangrijk voor die mensen denk ik.





Petra1951 12 feb 2017 13:15 Fietser je hebt wel pech als het altijd een ander was die iets won.