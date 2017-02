Armando. Net kwam in een prikker Armando ter srake. Ik heb zijn naam geleend voor als naam hier. Als bewondering voor hem. Armando is kunstenaar,dichter,tv maker en nog veel meer. Vroeger te zien bij de VPRO met o.a. Herenleed.





Amelisweerd waar het belangrijkste deel van zijn kunst is ondergebracht na de brand in zijn eigen museum te Amersfoort moet/gaat misschien dicht.





En zoals altijd draait het om geld.