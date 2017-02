Meerlingen Hallo Meerlingen





Ik verzamel sinds 1958 van alles over meerlingen. Intussen is het een hele mooie en uitgebreide verzameling geworden. Ik heb in al die Jaren veel meerlingen gesproken en gezien. In het jaar 2000 zijn er veel meerlingen bij mij thuis geweest. Al de meerlingen kregen een oorkonde en een kleine attentie. Ik was toen op zoek naar de oudste tweeling en drieling van Nederland. Ik probeer dit nog steeds bij te houden. Verder steun ik gezinnen met een meerling. Ze ontvingen dan veel kleding en speelgoed. Dit deed ik door heel Nederland als het maar voor een meerling bestemd was. Nu kreeg ik onlangs een bijzonder leuk verhaal van een tweeling met een bijzondere gebeurtenis. Dat bracht mij op een leuk idee. Ik wil een boek uitgeven met bijzondere verhalen van meerlingen. Heb je een mooi, verdrietig, leuk spannend, avontuurlijk, bijzonder verhaal en het lijkt je leuk om dat op te schrijven stuur dit verhaal met een leuke foto naar onderstaand adres.





Ans Visser





Jan van Galenstraat 94





1272BD Huizen











Misschien komt jou verhaal wel in de verhalenbundel.