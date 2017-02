De stille beving Documentaire over een door bevingen getroffen gezin uit Bedum.





Er zijn al meer dan 1.000 aardbevingen geweest in Groningen en helaas wordt er nog te weinig aandacht aan besteed.





Het probleem is dat dit fenomeen niet erkend wordt, maar de burgers hebben wel te maken met materiele schade, maar ook met angsten, de stress en dat kun je ze niet wegnemen. Daarnaast was de NAM heel star in het erkennen van schades.





