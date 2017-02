Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Walcherse boerin (puzzel) Gisteren een vissersvrouw in Arnemuiden, vandaag een boerin die staat in het dorp Biggekerke, ook op Walcheren. Het beeld dateert uit 1991 en is gemaakt door Antoon Luyckx uit Antwerpen.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=E8Q2HVF0













Door Fietser55 Toegevoegd op 13 feb 2017 om 09:20



Briesje 13 feb 2017 09:53

De puzzel van gisteren vond ik pittig, ik deed er bijna een halfuur over.

Maar ik vind het inmiddels leuk om te doen.

Hartelijk bedankt .

Ah al weer zo'n prachtig beeld Fietser!



Armando 13 feb 2017 09:54 Ja,Harry zulke boerinnen zijn er niet meer. Wat een uitstraling! Het is nu Yvonne Jaspers en haar boeren.

















Fietser55 13 feb 2017 09:58 Briesje: op verzoek is deze puzzel wat makkelijker.

Ik ben mijn fotobestanden aan het doorzoeken naar beelden.

Ik heb er al behoorlijk veel gevonden.

Als ik ze allemaal heb, zet ik ze op mijn website, maar dat doe ik

op een regenachtige dag. Vandaag ga ik kijken of er ondanks windkracht 5 !!!

een stukje gefietst kan worden.





Joke 13 feb 2017 09:58 Ja Harry heeft heel veel beelden hé briesje

puzzel niet maar wel leuk om te zien.

















Briesje 13 feb 2017 10:13

Er was een foto van een pleintje waar een huis te koop stond.

Ik speurde even op de Funda site en bingo!

Het huis bleek een voormalig postkantoor.

Leuk om daar even binnen te kijken.

Maar je website kan ik inmiddels niet meer vinden.

Fietser ik heb ooit je website bezocht realiseer ik mij nu.



Briesje 13 feb 2017 10:16

Joke het is leuk om er hier achter te komen dat er meer mensen zijn die van beelden houden.















Fietser55 13 feb 2017 10:34

Maar hieronder de website (nu nog zonder de beelden)



http://ringdorp-fietsenvuurtorens.magix.net/#HOME

Van een postkantoor weet ik niets Briesje
Maar hieronder de website (nu nog zonder de beelden)
http://ringdorp-fietsenvuurtorens.magix.net/#HOME