Quilt tentoonstelling in Baflo Voor wie van quilten houdt:

Op 7 en 8 april wordt er weer een quilttentoonstelling georganiseerd in Baflo.

Voor meer info kun je de facebookpagina raadplegen.

De tentoonstelling is verdeeld over vier locaties Kunsthuis Stol-Vennemahuis, een woning in de jaren dertig stijl, waarvan het interieur prachtig is gerestaureerd. De woning wordt in stijl aangekleed met quilts en andere handgemaakte zaken. De andere drie locaties zijn de middeleeuwse Laurentiuskerk , de naast gelegen vrijstaande Toren en het Dorpshuis Agricola.



https://www.facebook.com/De-Waddn-Quilters-265533653819883/?ref=nf

