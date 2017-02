Is er iemand anders? Is er iemand anders?





Een bergbeklimmer ging naar de top van een berg klimmen via allerlei smalle wegen. Plotseling struikelt hij, gelukkig had hij een veiligheidskoord nog net kunnen vasthaken. Het koord rolt helemaal uit en breekt. De val werd er door geremd. Bij de rand van de afgrond weet hij nog net enkele overhangende stenen vast te grijpen. Zijn benen hangen boven de 2000 meter diepe afgrond. Hij probeert zichzelf omhoog te trekken maar zijn zware rugzak houdt hem tegen.





Hij probeert deze los te gespen maar zijn vingers krijgen de knoop, die strakgetrokken is, niet los. Dan fluistert hij:





“Help, is er iemand?”





Stilte…….





Hij roept nu harder: “Is daar iemand? Help!”





Dan antwoord hem een stem: “Ja, Ik ben hier!”





De klimmer ziet niemand en smeekt: “Wie ben je? Waar ben je? Snel!”





De stem antwoord: “Ik ben de Eeuwige God. Laat maar los!”





De bergbeklimmer kijkt angstig naar beneden en antwoord met luide stem: “Ik hang boven een afgrond, help!”





De stem antwoord rustig en indringend: “Vertrouw op mij, mijn zoon! Laat maar los, twee sterke engelen heb ik al vooruitgestuurd om je op te vangen en op de grond neer te zetten.”





Bezweet beginnen zijn vingers te glijden en hij grijpt met nog meer klem zich vast aan de rand van de afgrond en hij roept nu op zijn hardst: “Is er nog iemand anders?”





Net zoals de bergbeklimmer, is het voor veel mensen moeilijk te geloven in een God die antwoord geeft, zelfs als Hij letterlijk tot ons spreekt! Dan willen we liever wat anders of iemand anders!





Herkennen wij Zijn Stem en welke keuze maken wij dan?