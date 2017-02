Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Smachtende vrouwen Dit jaar is de grote loterij voor smachtende vrouwen (Boer zoekt Vrouw) verrassend van start gegaan.

Met een prachtig kijkje in de Rotterdamse haven vanaf het schip de ‘SS Rotterdam’.

Het anders zo slaapverwekkende programma, met de standaardvragen van Yvon ‘wat gaat er door je heen’, ’hoe vind je dat nou’ enz. was dit keer het kijken dubbel en dwars waard met fraaie beelden van Rotterdam.





Hulde!!

http://www.louisa-online.nl/ss_rdam_2012.htm









Door Annemarie. Toegevoegd op 13 feb 2017 om 11:08



Annemarie. toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 13 feb 2017 11:55 Nou Annemarie, ik vond het toch wel net als voorgaande jaren hoor, bovendien hoef je niet te kijken, als je het niet leuk vindt.

De beelden van (ss) Rotterdam waren uiteraard heel mooi.



Op de website staan mooie foto's !





Bette 13 feb 2017 11:56

Boer zoekt vrouw heeft mijn belangstelling niet zo,maar ik zag toch een stukje er van,best leuk deze keer.

Ja,ik heb daar ook laatst gezeten met een drankje op de S S Rotterdam,het is er zo leuk. Er is veel te zien en het uitzicht is ook geweldig.Boer zoekt vrouw heeft mijn belangstelling niet zo,maar ik zag toch een stukje er van,best leuk deze keer.