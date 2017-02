Geologen vinden nieuw continent Op de bodem van de Indische Oceaan, onder het eiland Mauritius, ligt een lang verloren continent, blijkt uit onderzoek. Het miljoenen jaren oude continent is omgedoopt tot ‘Mauritia’. Mauritia kwam 84 miljoen jaar geleden onder water te liggen, tegen het einde van het dinotijdperk aan. Voor die tijd strekte het microcontinent zich uit van Madagaskar tot India. Volgens de geologen,http://www.nature.com/articles/ncomms14086"> die hun bevindingen publiceerden in het tijdschrift Nature Communications, maakte Mauritia waarschijnlijk deel uit van het continent Gondwanda. Dit continent begon zo’n tweehonderd miljoen jaar geleden uit elkaar te vallen en is daardoor nu verdeeld in Antarctica, Afrika, AustraliŽ en Zuid-Amerika. Mauritia was ongeveer even groot als een kwart van de omvang van Madagaskar en lag tussen India en Madagaskar in, die toentertijd veel dichter bij elkaar lagen. Ashwal is ervan overtuigd dat het stukje korst onder Mauritius niet het enige is: hij denkt dat er nog veel meer stukjes ‘verloren’ continent zijn die deel uit hebben gemaakt van Mauritia. In elk geval helpen dit soort bevindingen wetenschappers beter te begrijpen hoe onze planeet er in de oertijd uit zag.





