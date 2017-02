Er kan weer geschaatst worden Nou ja ik niet dus, want ik kan niet schaatsen. Maar in Zierikzee staat, nu het lente lijkt te worden, een schaatsbaan. Met een lekker zonnetje en weinig wind in de stad, hebben de schoolkinderen veel plezier.





In de polder staat echter een gure harde wind. Toen ik van huis ging, wilde ik na 100 meter al weer stoppen. Toch doorgezet, na 1 km bij het dorp twijfelde ik weer om maar terug te gaan, maar dacht toen aan de cijfers op de weegschaal vanmorgen en fietste dus maar door. Via Kerkwerve naar Zierikzee gefietst, even gekeken naar de schaatspret en toen weer met tegenwind ! naar huis.