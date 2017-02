91.000 bezoekers voor Marilyn Monroe 91.000 bezoekers voor 90 Jaar Marilyn





De tentoonstelling 90 Jaar Marilyn. Omzien naar een iconische vrouw heeft 91.000 bezoekers verwelkomd, het hoogste aantal voor een wintertentoonstelling De Nieuwe Kerk sinds 2011. Zij kregen een nieuwe inkijk in het korte, maar veelbewogen leven van Amerika’s meest iconische vrouw: iemand die wist wat ze wilde, in zekere zin een pionier voor vrouwenrechten in de jaren vijftig. De beroemde witte opwaaiende jurk van William Travilla was te zien, naast ruim 250 andere, persoonlijke eigendommen van Marilyn. Vele lookalikes waren present tijdens de veelbezochte Museumnacht en tijdens het Lookalike-weekend op 24 oktober, met de Catwalk Battle, die werd gewonnen door de Belgische Roxane Pots. Op 7 oktober 2016, Nationale Ouderendag, verwelkomde De Nieuwe Kerk 90 90-jarigen op de koffie. Het kinderboek bij de tentoonstelling, Marilyn en Audrey. The Battle, werd geschreven door Hanneke Groenteman.





De Nieuwe Kerk wordt in gereedheid gebracht voor de komst van een zeer bijzondere bruikleen uit het Prado in Madrid: El Greco’s Pentecostés. Deze zesde editie van de serie Het Meesterwerk is te zien vanaf 18 februari tot en met 9 april 2017.