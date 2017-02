Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Waarschuwing Dit bericht ter waarschuwing.

Jammer dat mensen met foute bedoelingen het verzieken voor goed volk.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Politie-%E2%80%98Doe-deur-niet-open-voor-man-die-vraagt-om-koffie-maar-bel-112%E2%80%99-21999562.html Politie: ‘Doe deur niet open voor man die vraagt om koffie, maar bel 112’ De politie Emmen waarschuwt burgers uit Drentse dorpen niet open te doen voor een man die wil binnenkomen voor een kop koffie. In plaats daarvan moeten ze onmiddellijk 112 bellen.

http://www.dvhn.nl/drenthe/Politie-%E2%80%98Doe-deur-niet-open-voor-man-die-vraagt-om-koffie-maar-bel-112%E2%80%99-21999562.html







Door Jembee Toegevoegd op 14 feb 2017 om 11:06



Fietser55 14 feb 2017 11:07 ?

En als het de buurman is



Jdonders 14 feb 2017 11:37

Zit, eerlijk gezegd, ook niet op hem te wachten

Mijn buurman vindt mij vast niet aardig genoeg om op de koffie te komen .Zit, eerlijk gezegd, ook niet op hem te wachten















Armando 14 feb 2017 12:23 De politie heeft ook niet altijd de juiste(=rechtvaardige) bedoelingen! Denk aan Mitch wiens doodsoorzaak door de politie is veroorzaakt.

Maar ik ben het ook eens met je bericht.