Vanmiddag wordt het lente achtig. Geniet er van zou ik zeggen. Ik wel. Ik ga lekker door mijn buurt banjeren op bankjes zitten en praatjes maken. Ook natuurlijk een fijne dag voor de 2 mensen die ik hier persoonlijk niet in een bericht aan hun kan bereiken.









Door Armando Toegevoegd op 15 feb 2017 om 07:11



