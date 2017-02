Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Object Rotterdam 2017 genoot massale opkomst Bijna 10.000 designliefhebbers uit binnen- en buitenland brachten dit jaar een bezoek aan OBJECT Rotterdam 2017. “Dit was de drukste editie ooit”, aldus directeur Anne van der Zwaag. Drie dagen lang konden bezoekers op het historische cruiseschip ss Rotterdam duizenden designobjecten van meer dan 150 ontwerpers bewonderen. Vanaf de eerste dag van de beurs stonden er lange rijen nieuwsgierige bezoekers.http://objectrotterdam.com/ OBJECT Rotterdam | the fair for contemporary design

