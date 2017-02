Bru 17 (puzzel)

Reacties Van leden

Bette 15 feb 2017 10:22 )

Ja,Bruinisse is gezellig en je kan er zo zalig vis eten,dat hebben we daar heel wat keertjes gedaan.Heilbot is helemaal heerlijk.(he,ik krijg trek...



Hehety 15 feb 2017 10:41

Mooie foto en goed gekoppeld. Op jigidi is hij nu ook gewoon te zien. Ik maak puzzel later.















Redone 15 feb 2017 11:06

Heerlijk, vaak geweest!!!



Jdonders 15 feb 2017 11:11 Heb daar van de zomer mosselen gegeten, heerlijk. Heel wat keren over de brug gereden op weg naar Goes.