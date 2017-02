Dit kwamen we tegen onderweg. Gistermiddag tijdens een wandeling langs het water, het was heerlijk weer, en opeens zagen we een rood hartje van bloemblaadjes, zorgvuldig gemaakt bij een bankje aan het water, op ieder blaadje lagen kleine grintsteentjes tegen het wegwaaien, er staat ook een naam bij die heb ik niet gefotografeerd, zo mooi.





Een heel eind verder stond er een kruis in een boom gekerfd, tja, heel apart!!