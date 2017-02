Gedicht Bijna…





In de verte kraait een haan,





weer een nacht voorbijgegaan.





Ik stap op de fiets,





Waar naar toe ?, ik weet nog niets.





Een tjilpende mus in de heg,





onder mijn banden verdwijnt de weg.





In het weiland staat een koe,





weet nog steeds niet waar naar toe.





Een kwakende kikker in het riet,





nog steeds weet ik het niet.





Om me heen wordt het stil,





nog altijd weet ik niet wat ik wil.





Aan het eind van de weg staat het licht op groen,





maar ik weet nog steeds niet wat te doen.





Ik wacht bij het groen,





zal ik het echt doen ?





Wat duurt het toch lang,





Ik breng mijn fiets op gang,





Het licht springt op rood,





Ik fiets en……nee ik wil nog niet dood,





In mijn hoofd fluistert een stem,





en ik knijp in mijn rem.





Plots sta ik stil,





Uit een auto hoor ik een gil.





De stem in mijn hoofd zegt: “wacht nog even”





Er is nog zoveel moois om voor te leven.