Een Australische strand bedolven onder kwallen Deception Bay in Queensland in AustraliŽ zag afgelopen week een invasie aan blauwe haarkwallen. Bewoonster Charlotte Lawson legde het vast. “Er lagen er zo veel, het leek net op bubbeltjesplastic,” vertelde ze tegenhttp://www.brisbanetimes.com.au/queensland/never-been-this-many-plague-of-jellyfish-invade-beach-20170201-gu3bsw.html"> de Brisbane Times. Er zijn vaker meldingen vanhttp://upload.nationalgeographic.nl/preview.php/artikel/een-vis-in-een-kwal"> kwallen die massaal aanspoelen, zegt mariene bioloog Inez Flameling. “Er kunnen diverse een oorzaken een rol spelen, en welke dit hier precies zijn durf ik niet te zeggen,” zegt ze. Kwallen zijn geen actief bewegende dieren en drijven daarom met de stroming mee, dus als er aflandige wind is en het oppervlaktewater wordt weggeblazen, komt dieper water langs het strand naar boven en voert de kwallen mee. Zo spoelen ze vervolgens aan. “Dat gebeurt ook langs de kust bij oostenwind,” vervolgt Flameling.





Door Levendwater Toegevoegd op 16 feb 2017 om 14:58



Reacties Van leden

