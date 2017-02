De ontdekking van de Hema. Gezocht!

Reacties Van leden

Marina15 16 feb 2017 15:34 Beste Armando,

Toen ik Harry Muesli las dacht ik even dat je een grapje maakte want muesli eet je als ontbijt. Het verhaal staat op het internet.





Armando 16 feb 2017 15:40 Hi Marina,echt waar? maar het is een boek van ruim 400 paginas.

















Armando 16 feb 2017 15:49 Ik heb even gekeken Marina maar wat jij bedoelt,gaat over Harry Vullisch en de Zwarte Pieten discussie.

Dit boek heb ik als tip van een vriend gekregen. Het beschrijt de opkomst maar ook al in zekere zin de ondergang!!! van de Hema.





Bette 16 feb 2017 15:50

uitgemaakt zou worden

Och wat zou die Mulisch beledigd zijn als hij gelezen zou hebben dat hij voor "Muesli""uitgemaakt zou worden