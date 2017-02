Pentecostes van El Greco, witte handschoenen na politie-escorte Met witte handschoenen werd vanochtend in de Nieuwe Kerk van Amsterdam een bijzonder kunstwerk onthuld. Daaraan voorafgaande was het werk onder begeleiding van een politie-escorte vanaf Schiphol naar de Nieuwe Kerk vervoerd. Het gaat hier dan ook om een van de topwerken van Museo del Prado in Madrid en wel de Pentecostes van El Greco Het werk is te zien tot en met 9 april 2017.

https://www.nieuwekerk.nl/tentoonstellingen/

Foto's Marianne Visser van Klaarwater





















Activiteiten - De Nieuwe Kerk Amsterdam

https://www.nieuwekerk.nl/tentoonstellingen/