Samenwonen Een discussie over samen wonen.iemand beweerde dat je elkaar pas leert kennen als je samenwoond en dan pas kunt zeggen of je met elkaar verder wilt en bij elkaar past. Iemand anders zei dat je voor het samenwonen dat al moest weten en dat je dat inzicht moest hebben of je wel of niet bij elkaar past, waarop gezegt werd kijk naar al die mensen die gaan scheiden. Niet samenwonen dan heb je geen ervaring en weet je niet hoe een relatie werkt. Waarop gezegt werd dat heel veel mensen veel te jong gaan samenwonen.Hoe denken jullie hier over?



Door Petra1951 Toegevoegd op 16 feb 2017 om 16:58



Lucia51 16 feb 2017 17:11

Samenwonen is een grote stap. Een mooie test is 2 weken samen in een kleine caravan met minimaal 1 week stortregen.



Armando 16 feb 2017 17:20 Hi Petra,ik ging pas samenwonen toen ik de 50 al gepasseerd was Toch gingen we uit elkaar...en...we werden weer verliefd.

Dan zou je tch denken: nu zit het echt goed. Niet dus.

In overleg besloten we om definitief uit elkaar te gaan.

Misschien valt er wel over jouw thema niets zinnigs te zeggen dan: het kan verkeren.