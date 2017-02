Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





De tijd vliegt! Beste Dames en Heren of liever Lieve Dames en Heren: hoe staat het er mee? Ik bedoel met 15 maart. Ik lees hier daar zo weinig over. En over politiek,nieuws of Patries Paay. Laat ik Gordon niet vergeten en P.R. de Vries.





Natuurlijk is al het andere wat hier verschijnt de moeite waard. Of je het nu wat vindt of niet Het er mee eens bent etc.





Dus make up your mind!



Door Armando Toegevoegd op 16 feb 2017 om 18:10



Reacties Van leden

Je reactie

Briesje 16 feb 2017 18:28 Armando heb je wel eens gezien dat er op deze site een forum is?

Daar komen deze onderwerpen aan bod.

Je kunt daar zelf ook een onderwerp starten of meeschrijven.

Het prikbord is daar mijns inziens niet voor bedoeld.

Misschien kunnen mensen die hier langer lid zijn daar iets over zeggen?





Armando 16 feb 2017 18:39 Volgens mij is het prikbord voor al dat gene wat je gewoon even kwijt wilt. Of dat nu een foto is of een korte tekst. Het is van mijn kant goed bedoeld hoor. Ik hoef/wil ook geen dagenlange discussie. Probeer het te zien als een kattebelletje,Briesje.

Nu ik je toch spreek: ben jij er al uit voor jezelf op 15 maart?

P.s. Dan zou je ook Petra moeten aanschrijven met haar discussie over samenwonen. Dat is dan wel zo eerlijk.

















Briesje 16 feb 2017 18:59 Daarom mijn vraag, ik weet het niet precies hoe het er op het prikbord gewoonlijk aan toe gaat.

Het is hier op het prikbord voor mij ook nog een beetje aftasten.

Ik heb pas sinds kort ontdekt dat het hier leuk kan zijn.

Ik denk door de onderwerpen van Fietser, die boeien mij wel.

Het onderwerp van Petra ga ik opzoeken, dat heb ik nog niet gezien.

En ja, ik ben er al uit wat 15 maart betreft!





Bette 16 feb 2017 19:05 )

Nou Armando,Paay is al voldoende in beeld geweest denk ik en wat er met Gordon is en P R de Vries,ik zou het niet weten,maar Gordon vind ik soms ronduit ordinair en de Vries kan me ook niet bekoren,de stem alleen al...en het stemmen,ik denk dat veel mensen hun keuze voor zichzelf willen houden(als er al een keuze gemaakt is tenminste